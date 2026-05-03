Российские синхронистки завоевали третье золото на Кубке мира
Синхронистки сборной РФ выиграли золото за акробатическую программу групп на третьем этапе Кубка мира в Китае, сообщил Олимпийский комитет России.
За российскую команду выступили Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова и Елена Шабанова. Они получили 227,9089 балла. Серебряную и бронзовую награды завоевали сборные Китая.
Для российской сборной это уже третья золотая медаль на этапе Кубка мира в Китае. Ранее Кира Черезова и Валентина Герасимова одержали победу в произвольной программе дуэтов, получив 304,6439 балла. Второе золото принесли Дорошко, Коссова, Минаева, Павлова, Шмидт, Симонова, Смирнова и Тютюник в командной произвольной программе, набрав 260,0196 балла.
Всего в копилке российской сборной на третьем этапе Кубка мира три золотых, три серебряных и две бронзовых награды.
Третий этап Кубка мира по синхронному плаванию проходит с 1 по 3 мая в Сиане.
13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сообщила о решении допустить россиян и белорусов на взрослые турниры под национальными флагами. Также полностью восстановлено членство Москвы и Минска в организации.