Общество

Собянин: БПЛА попал в здание на западе Москвы

Ведомости

Украинский беспилотник, предварительно, попал в здание в районе улицы Мосфильмовской в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал сообщение о случившемся в 01:37. По его словам, обошлось без пострадавших. На месте инцидента работают специальные службы.

Ранним утром Собянин сообщил об отражении атаки еще двух беспилотников, летевших на Москву.

Аэропорты «Внуково» и «Домодедово», согласно сообщениям Росавиации, принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

С 16:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 33 украинских БПЛА самолетного типа, сообщало Минобороны России. Воздушные целы поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона.

