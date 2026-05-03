Силы ПВО нейтрализовали 33 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа
В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Max.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона.
В течение дня о попытках Украины атаковать Москву дронами несколько раз сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
В Белгородской области атаки украинских дронов привели к жертвам. Согласно сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, в результате ударов БПЛА погибли два мирных жителя.