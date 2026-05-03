Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP120,67-0,38%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%RGBITR783,15+0,32%
Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО уничтожили два дрона на подлете к Москве

Ведомости

Средства ПВО Вооруженных сил России уничтожили два украинских дрона, при помощи которых противник планировал атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал он в Telegram.

Собянин добавил, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

3 мая Минобороны России сообщило, что с 12.00 до 16.00 мск дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали 75 украинских беспилотников самолетного типа над разными регионами России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь