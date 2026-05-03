Собянин: силы ПВО уничтожили два дрона на подлете к Москве
Средства ПВО Вооруженных сил России уничтожили два украинских дрона, при помощи которых противник планировал атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал он в Telegram.
Собянин добавил, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.
3 мая Минобороны России сообщило, что с 12.00 до 16.00 мск дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали 75 украинских беспилотников самолетного типа над разными регионами России.