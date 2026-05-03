ПВО за четыре часа уничтожила 75 украинских дронов над семью регионами РФ

Ведомости

В период с 12:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей, а также над Московским регионом.

Два человека погибли, один получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. БПЛА атаковал автомобиль, в котором находилась супружеская пара и их 21-летний сын. Двое мужчин скончались на месте, женщина получила ранения.

В период с 08:00 до 12:00 мск 3 мая дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 52 украинских беспилотных летательных аппарата.

