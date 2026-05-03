Отец и сын погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области

В течение дня 3 мая шесть мирных жителей были ранены в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Три женщины, пострадавшие 2 мая в результате удара беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа, обратились к медикам с минно-взрывными травмами и баротравмами. В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона ранения получил водитель грузового автомобиля. В результате удара по двум многоквартирным домам в Шебекине пострадала женщина. В городе Грайворон беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате ранения получила женщина.