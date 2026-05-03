RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,15+0,32%
Политика

Отец и сын погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Ведомости

Два человека погибли, один получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Нечаевка беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала супружеская пара и их 21-летний сын. Отец и сын скончались на месте. Женщина получила ранения: у нее баротравма и минно-взрывная травма. Врачи оказывают ей помощь.

В течение дня 3 мая шесть мирных жителей были ранены в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Три женщины, пострадавшие 2 мая в результате удара беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа, обратились к медикам с минно-взрывными травмами и баротравмами. В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона ранения получил водитель грузового автомобиля. В результате удара по двум многоквартирным домам в Шебекине пострадала женщина. В городе Грайворон беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате ранения получила женщина.

В период с 08:00 до 12:00 мск 3 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотных летательных аппарата. Цели поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, а также над территорией Московского региона.

