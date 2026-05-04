Гладков продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил отпуск на две недели. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Гладков пояснил, что отпуск был продлен по рекомендации врачей.
16 апреля Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели – впервые с 2024 г. Во время его отсутствия обязанности главы региона исполняет его заместитель – руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.
30 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента (АП), писали, что Гладков может стать послом России в Абхазии. О том, что Гладков может досрочно уйти в отставку, «Ведомости» сообщили 6 апреля. По словам собеседников, на его место рассматривается замгубернатора Иркутской области, участник проекта «Время героев» Александр Шуваев. Первый срок полномочий у Гладкова истекает осенью 2026 г.