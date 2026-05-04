Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR91,2-0,11%CNY Бирж.00%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,97+0,23%RGBITR783,42+0,35%
Главная / Общество /

Гладков продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил отпуск на две недели. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Гладков пояснил, что отпуск был продлен по рекомендации врачей.

16 апреля Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели – впервые с 2024 г. Во время его отсутствия обязанности главы региона исполняет его заместитель – руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.

30 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента (АП), писали, что Гладков может стать послом России в Абхазии. О том, что Гладков может досрочно уйти в отставку, «Ведомости» сообщили 6 апреля. По словам собеседников, на его место рассматривается замгубернатора Иркутской области, участник проекта «Время героев» Александр Шуваев. Первый срок полномочий у Гладкова истекает осенью 2026 г.

Читайте также:Вячеславу Гладкову может быть предложена должность посла России в Абхазии
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте