Три человека погибли при въезде монстр-трака в толпу в Колумбии
Подросток и двое взрослых погибли, когда монстр-трак врезался в толпу во время показательных выступлений в Попаяне в Колумбии. Об этом сообщает Noticias Caracol.
Согласно видеозаписям, за рулем монстр-трака находилась женщина. Во время прыжка она, вероятно, потеряла управление и монстр-трак въехал в толпу. Пострадали почти 40 человек, на место прибыло несколько машин скорой помощи.
Губернатор штата Каука Октавио Гусман заявил, что задействованы все ресурсы минздрава. Действия скоординированы с сетью государственных и частных больниц, пожарными и службой скорой помощи.
«Мы выражаем нашу солидарность с семьями пострадавших в этой трагической аварии, а также с нашей столицей, городом Попаян», – сказал Гусман.