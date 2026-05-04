CNY Бирж.10,983+0,05%UTAR11,07+2,03%BLNG10,83+2,46%IMOEX2 653,28-0,19%RTSI1 117,4-0,19%RGBI119,85+0,13%RGBITR782,63+0,25%
Три человека погибли при въезде монстр-трака в толпу в Колумбии

Подросток и двое взрослых погибли, когда монстр-трак врезался в толпу во время показательных выступлений в Попаяне в Колумбии. Об этом сообщает Noticias Caracol.

Согласно видеозаписям, за рулем монстр-трака находилась женщина. Во время прыжка она, вероятно, потеряла управление и монстр-трак въехал в толпу. Пострадали почти 40 человек, на место прибыло несколько машин скорой помощи.

Губернатор штата Каука Октавио Гусман заявил, что задействованы все ресурсы минздрава. Действия скоординированы с сетью государственных и частных больниц, пожарными и службой скорой помощи.

«Мы выражаем нашу солидарность с семьями пострадавших в этой трагической аварии, а также с нашей столицей, городом Попаян», – сказал Гусман.

