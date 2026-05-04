CNY Бирж.10,983+0,05%UTAR11,07+2,03%BLNG10,83+2,46%IMOEX2 653,28-0,19%RTSI1 117,4-0,19%RGBI119,85+0,13%RGBITR782,63+0,25%
В ОП предложили проводить часть уроков для первоклассников на воздухе

В мае и сентябре уроки для первоклассников можно проводить на свежем воздухе на ковриках, чередуя их с занятиями в помещении, заявил ТАСС замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По его словам, такой подхода позволит более интересно и детально изучать природу, ботанику и другие предметы. Особенно такой способ проведения занятий актуален, если у школы есть своя территория с садом и позволяет погода.

«Это вполне нормально – природа, коврики. Это будет и интересно детям и будет переключать их на другую деятельность. И не обязательно ограничиваться только стенами школы», – сказал Гриб.

Он отметил, что такая практика часто используется в зарубежных школах.

30 апреля стало известно, что Минпросвещения ввело во всех школах предмет «Духовно-нравственная культура России». Его будут изучать 5–7-е классы с 2026/27 учебного года. Сейчас ведомство занимается разработкой методических материалов и подготовкой линейки единых учебников по новому предмету.

