В ОП предложили проводить часть уроков для первоклассников на воздухе
В мае и сентябре уроки для первоклассников можно проводить на свежем воздухе на ковриках, чередуя их с занятиями в помещении, заявил ТАСС замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
По его словам, такой подхода позволит более интересно и детально изучать природу, ботанику и другие предметы. Особенно такой способ проведения занятий актуален, если у школы есть своя территория с садом и позволяет погода.
«Это вполне нормально – природа, коврики. Это будет и интересно детям и будет переключать их на другую деятельность. И не обязательно ограничиваться только стенами школы», – сказал Гриб.
Он отметил, что такая практика часто используется в зарубежных школах.
30 апреля стало известно, что Минпросвещения ввело во всех школах предмет «Духовно-нравственная культура России». Его будут изучать 5–7-е классы с 2026/27 учебного года. Сейчас ведомство занимается разработкой методических материалов и подготовкой линейки единых учебников по новому предмету.