Новый предмет появится в школах со следующего года
Минпросвещения ввело во всех школах предмет «Духовно-нравственная культура России». Его будут изучать 5-7-е классы с 2026/27 учебного года, сообщило ведомство.
Отмечается, что предмет разработан по поручению президента России для формирования у школьников мировоззрения «на основе традиционных ценностей». Ученики будут проходить ДНКР со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах, в сумме обучение займет 17 часов. С 2027/28 учебного года предмет также появится в 6-х и 7-х классах (по 34 часа).
«Предмет ДНКР крайне важен, поскольку во всех образовательных организациях утверждена программа воспитательной работы, а сам он основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев», – отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Сейчас ведомство занимается разработкой методических материалов и подготовкой линейки единых учебников по новому предмету.
30 апреля стало известно, что в России на базе Московского педагогического государственного университета (МПГУ) планируется создать экспертный совет, который будет оценивать историко-просветительский контент в мультимедийной среде. Его целью станет предотвращение распространения контента, который противоречит традиционным российским духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям и может подрывать основы гражданской идентичности.