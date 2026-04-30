Новый предмет появится в школах со следующего года

Отмечается, что предмет разработан по поручению президента России для формирования у школьников мировоззрения «на основе традиционных ценностей». Ученики будут проходить ДНКР со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах, в сумме обучение займет 17 часов. С 2027/28 учебного года предмет также появится в 6-х и 7-х классах (по 34 часа).