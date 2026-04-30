CNY Бирж.10,939+0,25%UTAR10,94+1,86%RGSS0,189-1,15%IMOEX2 654,1+0,54%RTSI1 116,58+0,54%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,64+0,21%
Главная / Общество /

Новый предмет появится в школах со следующего года

Ведомости

Минпросвещения ввело во всех школах предмет «Духовно-нравственная культура России». Его будут изучать 5-7-е классы с 2026/27 учебного года, сообщило ведомство.

Отмечается, что предмет разработан по поручению президента России для формирования у школьников мировоззрения «на основе традиционных ценностей». Ученики будут проходить ДНКР со второго полугодия 2026/27 учебного года в 5-х классах, в сумме обучение займет 17 часов. С 2027/28 учебного года предмет также появится в 6-х и 7-х классах (по 34 часа).

«Предмет ДНКР крайне важен, поскольку во всех образовательных организациях утверждена программа воспитательной работы, а сам он основан на изучении традиционных нравственных ценностей с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев», – отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Сейчас ведомство занимается разработкой методических материалов и подготовкой линейки единых учебников по новому предмету.

30 апреля стало известно, что в России на базе Московского педагогического государственного университета (МПГУ) планируется создать экспертный совет, который будет оценивать историко-просветительский контент в мультимедийной среде. Его целью станет предотвращение распространения контента, который противоречит традиционным российским духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям и может подрывать основы гражданской идентичности.

