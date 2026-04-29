Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,46+0,13%CNY Бирж.10,912-0,62%IMOEX2 639,82-2,1%RGBITR778,93+0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России создадут экспертный совет по оценке исторического контента

Ведомости

В России на базе Московского педагогического государственного университета (МПГУ) планируется создать экспертный совет, который будет оценивать историко-просветительский контент в мультимедийной среде. Это следует из концепции исторического просвещения в образовательных организациях, одобренной коллегией Минпросвещения РФ.

Согласно документу, в состав совета войдут ведущие ученые и признанные популяризаторы науки, представляющие вузы и институты Российской академии наук (РАН). Орган получит полномочия по экспертизе наиболее влиятельных источников историко-просветительской информации.

Цель создания совета – предотвращение распространения недостоверных и научно необоснованных исторических знаний, а также контента, который противоречит традиционным российским духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям и может подрывать основы гражданской идентичности.

Что включено в новую концепцию исторического просвещения

Кроме того, концепция предусматривает разработку мер государственной поддержки для развития мультимедийных проектов в сфере исторического просвещения на базе вузов и научных организаций. Эти инициативы направлены на реализацию указа президента РФ Владимира Путина, уточняется в документе.

В феврале депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о профилактике искажения исторической правды и уклонения от обязанности по защите Отечества. На пленарном заседании 18 февраля парламентарии единогласно поддержали изменения в закон об основах системы профилактики правонарушений, а конкретно – в статью о ее основных направлениях.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь