В России создадут экспертный совет по оценке исторического контента
В России на базе Московского педагогического государственного университета (МПГУ) планируется создать экспертный совет, который будет оценивать историко-просветительский контент в мультимедийной среде. Это следует из концепции исторического просвещения в образовательных организациях, одобренной коллегией Минпросвещения РФ.
Согласно документу, в состав совета войдут ведущие ученые и признанные популяризаторы науки, представляющие вузы и институты Российской академии наук (РАН). Орган получит полномочия по экспертизе наиболее влиятельных источников историко-просветительской информации.
Цель создания совета – предотвращение распространения недостоверных и научно необоснованных исторических знаний, а также контента, который противоречит традиционным российским духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям и может подрывать основы гражданской идентичности.
Кроме того, концепция предусматривает разработку мер государственной поддержки для развития мультимедийных проектов в сфере исторического просвещения на базе вузов и научных организаций. Эти инициативы направлены на реализацию указа президента РФ Владимира Путина, уточняется в документе.
В феврале депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о профилактике искажения исторической правды и уклонения от обязанности по защите Отечества. На пленарном заседании 18 февраля парламентарии единогласно поддержали изменения в закон об основах системы профилактики правонарушений, а конкретно – в статью о ее основных направлениях.