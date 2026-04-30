Что включено в новую концепцию исторического просвещения

Идея о России как о государстве-цивилизации выводит нас за пределы схемы, принятой в советское время: есть пять формаций (первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая – «Ведомости».) и весь мир, независимо от конкретной точки земного шара, проходит одни и те же ступени развития, говорит директор департамента научной деятельности РГГУ Павел Алипов. Это концепция, подгоняющая всех под одно лекало, считает он. «Когда же речь идет о множественности цивилизаций, мы тем самым отстаиваем в том числе свой собственный государственный суверенитет», – отметил он.