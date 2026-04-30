Что включено в новую концепцию исторического просвещения

Что включено в новую концепцию исторического просвещенияОна сосредоточена на отстаивании мировоззренческого суверенитета России
Концепция исторического просвещения в образовательных организациях в апреле была одобрена на коллегии Минпросвещения. Она опубликована на сайте единого содержания общего образования, обратили внимание «Ведомости». Депутат Ольга Занко («Единая Россия») в своем Telegram-канале сообщила, что документ направлен в регионы.
Историческое просвещение в концепции названо одним из наиболее действенных способов отстаивания мировоззренческого суверенитета. Его ядром являются знания о прошлом России, которые нужно распространять среди обучающихся на уровне начального, основного и среднего общего образования. Само историческое просвещение основывается на принципе «Россия-центричности», где РФ представлена как государство-цивилизация и одна из лидеров мирового прогресса с уникальным историческим опытом, вкладом в мировую культуру, следует из документа.
В концепции отмечается, что важно повышать осведомленность подростков о героях Отечества (в том числе участниках спецоперации), а также об увековечении Великой Отечественной войны, памяти жертв геноцида советского народа. Важна и готовность молодежи следовать принципам отстаивания исторической правды. К необратимым последствиям приводит низкий уровень знаний в сочетании с массированной пропагандой чуждых ценностей, искаженных исторических фактов, продвижением фальсифицированных интерпретаций. Эта информация обрушилась на молодежь через различные медиаканалы.
На отрицание или преуменьшение исторического вклада в РФ в развитие мировой цивилизации направлены недружественные действия иностранных государств, сказано в документе.
В концепции предлагается создать на базе МПГУ экспертный совет ученых и популяризаторов науки. Он займется экспертизой содержания наиболее влиятельных в мультимедийной среде источников историко-просветительской информации. Это нужно для того, чтобы предотвратить распространение ложных и научно необоснованных исторических знаний, которые противоречат российской системе ценностей и любви к Родине, а также подрывают основы общероссийской гражданской идентичности и коллективной исторической памяти.
В плане мероприятий по реализации концепции включена работа патриотических движений. Например, акций «Диктант Победы» и «Георгиевская лента», проекты «Связь поколений» (поддержка ветеранов) и «Моя история» (восстановление истории семьи), субботники по благоустройству памятных мест, волонтерское сопровождение парадов Победы и «Бессмертного полка».
В концепции идет речь о создании единой инфраструктуры патриотического воспитания детей и молодежи, говорит политолог Александр Немцев. По его словам, государство перешло к тактике активного освоения школьной аудитории. Концепция предполагает проведение дополнительных мероприятий и внеурочную деятельность, но школьная программа уже очень объемная, отметила оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. Учителя постоянно пишут отчеты, что вызывает раздражение, а задачи готовить детей к учебе в колледже или вузе никто не отменял, добавила она.
Историческая память формирует чувство общности и влияет на будущее страны, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Гражданская идентичность складывается не только во время учебы, существенную роль играют помощь старшим, изучение истории собственной семьи, участие в мемориальных инициативах. «Значимы не только единые учебники как базовый элемент, но и согласованные подходы к интерпретации ключевых событий и процессов», – считает Илюхин.
Идея о России как о государстве-цивилизации выводит нас за пределы схемы, принятой в советское время: есть пять формаций (первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая – «Ведомости».) и весь мир, независимо от конкретной точки земного шара, проходит одни и те же ступени развития, говорит директор департамента научной деятельности РГГУ Павел Алипов. Это концепция, подгоняющая всех под одно лекало, считает он. «Когда же речь идет о множественности цивилизаций, мы тем самым отстаиваем в том числе свой собственный государственный суверенитет», – отметил он.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой официально подтвердить рассылку концепции по регионам.