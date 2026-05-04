Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,984+0,05%UTAR11,07+2,03%BLNG10,83+2,46%IMOEX2 653,24-0,19%RTSI1 117,4-0,19%RGBI119,85+0,13%RGBITR782,62+0,25%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Выживший в Охотском море Пичугин намерен подать кассационную жалобу на приговор

Ведомости

Осужденный за гибель брата и племянника в Охотском море Михаил Пичугин подаст кассационную жалобу на приговор, сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Андрея Назарова.

Апелляционную жалобу Пичугин подавать отказался, сославшись на усталость. Он признал свою вину только в том, что отдалился от берега, сказал Назаров.

Брат и племянник Пичугина погибли 9 августа 2025 г. У лодки сломался мотор. Первым погиб 15-летний Илья, затем, как рассказал выживший, его отец сошел с ума и выпал из лодки. По данным следствия, поломка мотора случилась в 19,2 км от берега, а у мужчины не было права эксплуатировать маломерное судно «Байкат 470» на расстоянии 1,6 морских миль (около 3 км) от берега.

Кроме того, не было проведено надлежащее техническое обслуживание подвесного лодочного мотора. Пичугин не обеспечил безопасность судна и пассажиров, что привело к длительному бесконтрольному дрейфу по акватории Охотского моря и гибели людей.

14 апреля суд признал Пичугина виновным в гибели двух человек, ему назначили три года принудительных работ. Статьи, по котором судили Пичугина, касаются нарушений правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, а также использования заведомо ложных документов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её