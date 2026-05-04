Выживший в Охотском море Пичугин намерен подать кассационную жалобу на приговор
Осужденный за гибель брата и племянника в Охотском море Михаил Пичугин подаст кассационную жалобу на приговор, сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Андрея Назарова.
Апелляционную жалобу Пичугин подавать отказался, сославшись на усталость. Он признал свою вину только в том, что отдалился от берега, сказал Назаров.
Брат и племянник Пичугина погибли 9 августа 2025 г. У лодки сломался мотор. Первым погиб 15-летний Илья, затем, как рассказал выживший, его отец сошел с ума и выпал из лодки. По данным следствия, поломка мотора случилась в 19,2 км от берега, а у мужчины не было права эксплуатировать маломерное судно «Байкат 470» на расстоянии 1,6 морских миль (около 3 км) от берега.
Кроме того, не было проведено надлежащее техническое обслуживание подвесного лодочного мотора. Пичугин не обеспечил безопасность судна и пассажиров, что привело к длительному бесконтрольному дрейфу по акватории Охотского моря и гибели людей.
14 апреля суд признал Пичугина виновным в гибели двух человек, ему назначили три года принудительных работ. Статьи, по котором судили Пичугина, касаются нарушений правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, а также использования заведомо ложных документов.