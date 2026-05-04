Под Волгоградом нашли тела всех погибших на рыбалке с топ-менеджером «Яндекса»
В Волгоградской области завершены поиски четверых мужчин, пропавших во время рыбалки на Волге – обнаружено тело последнего погибшего. Об этом сообщили в астраханской пожарно-спасательной службе «Волгоспас».
Инцидент произошел 24 апреля в районе хутора Громки Светлоярского района. Четверо мужчин вышли на рыбалку и около 09:00 мск. Возвращаясь на лодке обратно, они перестали выходить на связь. Уже к полудню на противоположном берегу реки, примерно в 2 км от места ловли, было найдено первое тело. Позднее обнаружили еще двоих погибших.
Среди них были опознаны топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и водитель торгово-промышленной группы «БИС» Игорь Прохоров. По предварительным данным, моторная лодка перевернулась из-за неблагоприятных погодных условий.
К поискам последнего пропавшего привлекались специалисты с гидролокатором бокового обзора. 3 мая родственники сообщили об обнаружении тела, после чего поисковые работы были прекращены.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Максимальная санкция по этой статье – семь лет лишения свободы.