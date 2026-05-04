Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,04+0,57%ARSA7,81+1,17%CHKZ16 400-2,96%IMOEX2 627,64-1,15%RTSI1 106,62-1,15%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,97+0,17%
Главная / Общество /

Отопительный сезон в Московской области завершат 12 мая

Ведомости

Процесс завершения отопительного сезона в Московской области начнется 5 мая и будет завершен 12 мая, сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов в Мах.

Он отметил, что сейчас на улице наблюдается 20 градусов тепла, при этом по прогнозу ожидается похолодание в выходные. В связи с этим ведомство приняло решение не отключать отопление сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели.

Воропанов заявил, что это позволит избежать резких перепадов температуры в жилищах и при необходимости оперативно отреагировать на изменение погоды. Он заверил, что избыточного тепла в квартирах не будет, так как система работает в мягком режиме.

Министр также сообщил, что окончание отопительного сезона ознаменуют начало работ по модернизации теплоснабжения. В 2026 г. в Подмосковье модернизируют 224 котельные и 361 км тепловых сетей, написал Воропанов. По его словам, работы затронут 2 млн жителей, 13 000 многоквартирных домов и 2700 социальных объектов.

4 мая в Москве впервые в этом году температура превысила +20 градусов. Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, накануне на опорной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +22 градусов, в центре города на Балчуге – до +22,5 градуса. В подмосковном Можайске столбики термометров показали +23,8 градуса.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте