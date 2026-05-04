Отопительный сезон в Московской области завершат 12 мая
Процесс завершения отопительного сезона в Московской области начнется 5 мая и будет завершен 12 мая, сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов в Мах.
Он отметил, что сейчас на улице наблюдается 20 градусов тепла, при этом по прогнозу ожидается похолодание в выходные. В связи с этим ведомство приняло решение не отключать отопление сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели.
Воропанов заявил, что это позволит избежать резких перепадов температуры в жилищах и при необходимости оперативно отреагировать на изменение погоды. Он заверил, что избыточного тепла в квартирах не будет, так как система работает в мягком режиме.
Министр также сообщил, что окончание отопительного сезона ознаменуют начало работ по модернизации теплоснабжения. В 2026 г. в Подмосковье модернизируют 224 котельные и 361 км тепловых сетей, написал Воропанов. По его словам, работы затронут 2 млн жителей, 13 000 многоквартирных домов и 2700 социальных объектов.
4 мая в Москве впервые в этом году температура превысила +20 градусов. Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, накануне на опорной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +22 градусов, в центре города на Балчуге – до +22,5 градуса. В подмосковном Можайске столбики термометров показали +23,8 градуса.