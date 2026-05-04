Главная / Общество /

Власти требуют от дочери Церетели снести пристройки к музею в Москве

Правительство Москвы и департамент городского имущества подали иск к дочери скульптора Зураба Церетели Елене Церетели с требованием снести пристройки на территории Музея-мастерской художника. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о двух постройках на улице Большая Грузинская. По двум адресам находится историческая усадьба Горбуновых, в которой действует музей Церетели. Власти требуют снести постройки в течение месяца.

Это второй подобный иск столичных властей. До этого от Церетели потребовали в течение месяца снести пристройку в Ермолаевском переулке.

Церетели умер в возрасте 91 года в апреле 2025 г. Он был автором многих известных монументов: 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке, скульптура «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке и др.

После его смерти пост президента Российской академии художеств занял его внук Василий Церетели. Он также был назначен директором Московского музея современного искусства (ММСИ). До этого он занимал должности исполнительного директора и заведующего отдела зарубежного искусства в этом учреждении.

