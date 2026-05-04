Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KZOS56,2-2,26%CNY Бирж.11,027+0,45%IMOEX2 610,71-1,79%RTSI1 099,48-1,79%RGBI119,71+0,02%RGBITR781,74+0,14%
Главная / Общество /

Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков

Ведомости

Экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков скончался в возрасте 67 лет, сообщил его друг, актер и певец Виталий Гасаев на своей странице в соцсети «В контакте».

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Помимо этого певец болел астмой, рассказали агентству ТАСС в семье Жучкова.

Прощание с ним пройдет 6 мая в Барнауле.

Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 г. С детства занимался музыкой, пел в школьном хоре. После школы пошел в Алтайский институт культуры на отделение режиссуры массовых представлений. В «Землянах» Жучков выступал с 1986 по 1992 г. В составе группы много гастролировал.

После распада группы Жучков вернулся в Барнаул, где создал группу «Восточный экспресс». С 2003 г. работал с местным коллективом «Граффити».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте