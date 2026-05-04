Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков
Экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков скончался в возрасте 67 лет, сообщил его друг, актер и певец Виталий Гасаев на своей странице в соцсети «В контакте».
Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Помимо этого певец болел астмой, рассказали агентству ТАСС в семье Жучкова.
Прощание с ним пройдет 6 мая в Барнауле.
Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 г. С детства занимался музыкой, пел в школьном хоре. После школы пошел в Алтайский институт культуры на отделение режиссуры массовых представлений. В «Землянах» Жучков выступал с 1986 по 1992 г. В составе группы много гастролировал.
После распада группы Жучков вернулся в Барнаул, где создал группу «Восточный экспресс». С 2003 г. работал с местным коллективом «Граффити».