Общество

Мособлсуд вынес приговор за контрабанду почти 100 кг наркотиков

Московский областной суд вынес приговор двум мужчинам по делу о контрабанде и попытке сбыта 95 кг героина. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции страны.

Их дела проходят по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотического средства в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере).

Как установил суд, 19 февраля 2024 г. один из обвиняемых по указанию неустановленного лица перевез через государственную границу России наркотическое средство, спрятанное в деревянных досках грузового автомобиля. Общая масса героина составила 95,5 кг.

Позднее, 21 февраля, в Красногорске он встретился с другим обвиняемым, куда тот прибыл на легковом автомобиле. Часть наркотиков была перегружена в его машину, однако довести преступление до конца они не смогли – в тот же день оба были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а запрещенное вещество изъято.

Суд признал подсудимых виновными. Улашев получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 600 000 руб., Ишбабаев – 14 лет строгого режима и штраф 500 000 руб.

