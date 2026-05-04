Путин поручил увеличить бюджетные места в вузах по биотехнологиям
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить увеличение числа бюджетных мест для подготовки специалистов в сфере биотехнологий в рамках развития биоэкономики. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поручение дано в контексте расширения национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» и иных программ, которые предусматривают поэтапное увеличение финансирования программ, направленных на формирование биоэкономики, рост экспорта биотехнологической продукции и развитие критически важных наукоемких технологий.
Также предполагается активнее привлекать внебюджетные источники для реализации этих задач и подготовки необходимых специалистов.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен предоставить доклад до 1 августа 2026 г.