CNY Бирж.11,016+0,35%UTAR11,02+1,57%OKEY43,45+1,76%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,66-0,03%RGBITR781,43+0,1%
Главная / Общество /

Путин поручил увеличить бюджетные места в вузах по биотехнологиям

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить увеличение числа бюджетных мест для подготовки специалистов в сфере биотехнологий в рамках развития биоэкономики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано в контексте расширения национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» и иных программ, которые предусматривают поэтапное увеличение финансирования программ, направленных на формирование биоэкономики, рост экспорта биотехнологической продукции и развитие критически важных наукоемких технологий.

Также предполагается активнее привлекать внебюджетные источники для реализации этих задач и подготовки необходимых специалистов.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен предоставить доклад до 1 августа 2026 г.

