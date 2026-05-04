В лесах Тувы из-за пожаров ввели режим ЧС
В Туве введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня на фоне лесных пожаров. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
«Это необходимая мера для защиты нашей природы и безопасности населенных пунктов», – отметил он.
Режим ЧС предусматривает полный запрет на посещение лесов и въезд на их территорию. Наиболее сложная обстановка сложилась в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания.
По данным властей, с начала сезона в регионе зарегистрировано 35 лесных пожаров, в 29 случаях причиной стала неосторожность людей. В результате уничтожены гектары тайги.
Ховалыг призвал жителей строго соблюдать ограничения и немедленно сообщать в экстренные службы о возгораниях.
1 апреля Гидрометцентр прогнозировал превышение климатической нормы температуры летом в ряде регионов, в том числе в Туве, что повышает риски природных пожаров.