В Крыму в руках у 12-летнего ребенка взорвался боеприпас

По данным следствия, школьник вместе с другом гулял возле заброшенного здания и обнаружил боеприпас. Когда он взял его в руки, произошел взрыв. ТАСС со ссылкой на минздрав региона сообщает, что пострадавшего госпитализировали с травмой кисти, его состояние оценивается как удовлетворительное.