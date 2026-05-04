В Крыму в руках у 12-летнего ребенка взорвался боеприпас
В Крыму 12-летний ребенок получил травмы после взрыва найденного боеприпаса. Инцидент произошел 3 мая в Советском районе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, школьник вместе с другом гулял возле заброшенного здания и обнаружил боеприпас. Когда он взял его в руки, произошел взрыв. ТАСС со ссылкой на минздрав региона сообщает, что пострадавшего госпитализировали с травмой кисти, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с использованием оружия (ст. 111 УК РФ) и незаконном обращении с боеприпасами (ст. 222 УК РФ). По ним грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.
В ноябре 2025 г. похожий инцидент произошел в Красногорске: 10-летний мальчик поднял устройство, замаскированное под подарок с купюрой, которое взорвалось. Тогда ребенок также получил травмы, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.