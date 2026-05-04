Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB11,930%CNY Бирж.11,016+0,35%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,68-0,01%RGBITR781,53+0,11%
Главная / Общество /

В Тверской, Пензенской и Курганской областях «Бессмертный полк» пройдет онлайн

Ведомости

В Тверской, Пензенской и Курганской областях акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате в целях обеспечения безопасности.

В Тверской области соответствующее решение принял глава региона Виталий Королев. Об этом он сообщил в мессенджере Max. Жители могут присоединиться к акции, подав заявки до 6 мая.

В Пензенской области акция также состоится дистанционно. Губернатор Олег Мельниченко отметил, что «в целях безопасности» в этом году выбрана онлайн-форма проведения. «У каждого из нас есть возможность отдать дань уважения и памяти своим героям», – подчеркнул он. Цифровое шествие запланировано на 9 мая, участие возможно через сайт и приложения в соцсетях.

В курганском правительстве сообщили, что такое решение принято организационным комитетом по соображениям безопасности. Там добавили, что аналогичная практика применяется и в других субъектах страны.

4 мая в Москве представили акцию «Бессмертный полк онлайн», сообщали «Ведомости» со ссылкой на организаторов. Презентация состоялась перед началом праздничного концерта «Песни Победы». Организаторы помогли посетителям концерта внести данные о своих родных-фронтовиках в единую базу.

Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 по местному времени. Оно стартует на Чукотке и Дальнем Востоке и завершится в Калининградской области.

«Бессмертный полк» – общенародная акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проходит в России и за рубежом. Формат мероприятия уже менялся в разные годы, в том числе из-за пандемии коронавируса и вопросов безопасности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте