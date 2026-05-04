В Москве презентовали акцию «Бессмертный полк онлайн»

23 апреля в России начался сбор заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». Анкеты, которые пройдут модерацию, покажут в видеоряде-шествии 9 мая. Кроме того, заявки можно отправить через мини-приложения в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники».