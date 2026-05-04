В Москве презентовали акцию «Бессмертный полк онлайн»

В Москве представили акцию «Бессмертный полк онлайн», сообщили «Ведомостям» организаторы события.

Презентация состоялась перед началом праздничного концерта «Песни Победы». Организаторы помогли посетителям концерта внести данные о своих родных-фронтовиках в единую базу.

«Всего в обработке заявок задействовано 2800 волонтеров-модераторов и 60 операторов горячей линии. Все эти люди работают на добровольной основе, многие – с самого первого запуска акции в 2020 г.», – говорится в сообщении.

Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 по местному времени. Оно стартует на Чукотке и Дальнем Востоке и завершится в Калининградской области.

«Бессмертный полк» – общенародная акция памяти участников и жертв Великой Отечественной войны, которая проходит в России и за рубежом. Формат мероприятия уже менялся в разные годы, в том числе из-за пандемии коронавируса и вопросов безопасности.

23 апреля в России начался сбор заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». Анкеты, которые пройдут модерацию, покажут в видеоряде-шествии 9 мая. Кроме того, заявки можно отправить через мини-приложения в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники».

