В России начался сбор заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн»
Для россиян стартовал прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Их можно подать до 6 мая, следует из информации на официальном сайте проекта.
Анкеты, которые пройдут модерацию, покажут в видеоряде-шествии 9 мая. Кроме того, заявки можно отправить через мини-приложения в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники». Фотографии ветеранов можно колоризировать или восстановить при подаче анкеты с помощью технологий «Сбера».
Трансляция видеошествия стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Сначала ее покажут жителям Чукотки и Дальнего Востока, а затем последовательно во всех часовых поясах России.
«Ведомости» писали о подготовке к празднованию Дня Победы в российских регионах. Приграничные регионы проведут торжества сдержанно. Например, в Курской области парада и праздничного салюта не планируется, сообщили в комитете региональной безопасности.
Отмечалось, что некоторые «гражданские» субъекты придерживаются той же позиции. В Удмуртии 9 Мая отметят в насыщенном, но при этом «заметно переосмысленном формате»: административная столица откажется от привычной финальной точки – праздничного салюта, «сместив акцент со зрелищности на содержание, память и личное переживание истории».