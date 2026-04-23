Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
IMOEX2 767,94+0,23%RTSI1 162,62+0,23%
Главная / Общество /

В России начался сбор заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн»

Ведомости

Для россиян стартовал прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Их можно подать до 6 мая, следует из информации на официальном сайте проекта.

Анкеты, которые пройдут модерацию, покажут в видеоряде-шествии 9 мая. Кроме того, заявки можно отправить через мини-приложения в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники». Фотографии ветеранов можно колоризировать или восстановить при подаче анкеты с помощью технологий «Сбера».

Трансляция видеошествия стартует 9 мая в 12:00 по местному времени. Сначала ее покажут жителям Чукотки и Дальнего Востока, а затем последовательно во всех часовых поясах России.

«Ведомости» писали о подготовке к празднованию Дня Победы в российских регионах. Приграничные регионы проведут торжества сдержанно. Например, в Курской области парада и праздничного салюта не планируется, сообщили в комитете региональной безопасности.

Отмечалось, что некоторые «гражданские» субъекты придерживаются той же позиции. В Удмуртии 9 Мая отметят в насыщенном, но при этом «заметно переосмысленном формате»: административная столица откажется от привычной финальной точки – праздничного салюта, «сместив акцент со зрелищности на содержание, память и личное переживание истории».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь