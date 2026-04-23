В регионах готовятся к празднованию Дня Победы 9 мая

Празднования пройдут не так массово, как до 2022 г., но День Победы является системообразующим столпом российской общественной и политической системы, говорит политолог Александр Немцев. В России, по данным множества опросов, есть два главных праздника: это 9 Мая и Новый год, отмечает социолог Денис Волков. Значимость 9 Мая начала возрастать с 2010-х годов и за последние несколько лет праздник обогнал все остальные по числу упоминаний на вопрос о том, какие праздники респонденты считают для себя самыми важными, говорит он.