В регионах готовятся к празднованию Дня Победы 9 мая

В регионах готовятся к празднованию Дня Победы 9 маяФорматы мероприятий различаются в зависимости от мер безопасности и особенностей субъектов
Приграничные регионы проведут торжества в честь 81-й годовщины Победы сдержанно. Например, в Курской области парада и праздничного салюта не планируется, сообщили «Ведомостям» в комитете региональной безопасности. Обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а также на всей территории региона сохраняется режим контртеррористической операции (КТО), напомнили там.
В Брянской области все праздничные мероприятия будут проходить с «учетом требований обеспечения безопасности населения», сказала «Ведомостям» начальник отдела пресс-службы управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Галина Протченко. Салютов в регионе не ожидается, поскольку в области действуют ограничения. Протченко подчеркнула, что на территории Брянской области введен режим КТО, а также установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
В Белгородской области празднования будут «ограниченными» из-за сложившейся оперативной обстановки и действующего режима КТО, сказала «Ведомостям» начальник отдела пресс-службы правительства Оксана Полякова. Запуска салютов 9 мая не планируется – это обусловлено вопросами безопасности.
В ЛНР в конце апреля пройдет оргкомитет по празднованию 9 Мая, а в Крыму «на данный момент решения не сформированы, ведется работа», сообщили «Ведомостям» представители пресс-служб обоих субъектов.
С приграничными регионами солидарны и некоторые «гражданские» субъекты. Например, в Удмуртии 9 Мая отметят в насыщенном, но при этом «заметно переосмысленном формате»: административная столица откажется от привычной финальной точки – праздничного салюта, «сместив акцент со зрелищности на содержание, память и личное переживание истории», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе регионального правительства.
9 мая в разных локациях Ижевска развернутся тематические постановки, выставки и уличные программы, посвященные военной истории, подвигу тыла и личным судьбам людей военного времени, рассказали в правительстве. Главным событием станет парад на центральной площади, сказали в пресс-службе.
Во Владивостоке уже сейчас в школах города проходят уроки мужества, а в ЗАГСах стартовал проект «Я пишу тебе с фронта, родная», который призван показать «силу любви», рассказали «Ведомостям» в департаменте информационной политики Приморского края.
Праздник в столице
На улицах Владивостока проходит всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Вырученные средства, как говорится в сообщении, будут направлены в благотворительный фонд «Память поколений» на оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и специальной военной операции, сообщили в пресс-службе. 9 мая пройдет парад Победы, по салютам информации пока нет, добавили там.
В Петропавловске-Камчатском запланирован гала-концерт. В центре города будут работать тематические площадки «Фронтовая бригада» и «Полевая кухня», а также пункт отбора на военную службу по контракту, сообщили «Ведомостям» в управлении пресс-службы аппарата губернатора и правительства Камчатского края.
В Елизове (Камчатский край) на центральных улицах пройдет «Праздник трех поколений», посвященный победе советского народа в войне, шествие «Бессмертного полка», шествие «Живые картинки» с инсталляциями на автомобилях, где воссоздаются сцены военного времени. Будет работать полевая кухня, организованы мастер-классы по изготовлению оберегов, окопных свечей, маскировочных сетей, паракордовых браслетов, сухих душей. Кроме того, пройдут патриотическая квест-игра, акция «Письмо солдату» и дегустация полуфабрикатов от волонтерской организации «Камчатка накормит», рассказали в пресс-службе.
Во Владимирской области решение о проведении массовых мероприятий принимается муниципальными образованиями самостоятельно с учетом складывающейся обстановки и консультаций с правоохранительными органами, сказали «Ведомостям» в пресс-службе регионального правительства. В Алтайском крае формат празднования станет понятен после проведения оргкомитета в конце апреля.
Празднования пройдут не так массово, как до 2022 г., но День Победы является системообразующим столпом российской общественной и политической системы, говорит политолог Александр Немцев. В России, по данным множества опросов, есть два главных праздника: это 9 Мая и Новый год, отмечает социолог Денис Волков. Значимость 9 Мая начала возрастать с 2010-х годов и за последние несколько лет праздник обогнал все остальные по числу упоминаний на вопрос о том, какие праздники респонденты считают для себя самыми важными, говорит он.