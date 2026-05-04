Правительство изменило порядок сдачи экзаменов на водительские права

Согласно документу, практический экзамен теперь должен назначаться не позднее чем через 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Ранее этот срок составлял до шести месяцев. В правилах также закреплены новые основания для прекращения экзамена. В частности, испытание будет остановлено при использовании средств связи, фото- и видеотехники, электронных устройств или справочных материалов. В таких случаях результаты могут быть аннулированы, а повторная попытка станет возможной только через год.