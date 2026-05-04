Правительство изменило порядок сдачи экзаменов на водительские права
Правительство России утвердило поправки к правилам проведения экзаменов на водительские права. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, практический экзамен теперь должен назначаться не позднее чем через 60 дней после успешной сдачи теоретической части. Ранее этот срок составлял до шести месяцев. В правилах также закреплены новые основания для прекращения экзамена. В частности, испытание будет остановлено при использовании средств связи, фото- и видеотехники, электронных устройств или справочных материалов. В таких случаях результаты могут быть аннулированы, а повторная попытка станет возможной только через год.
Кроме того, с 1 марта 2027 г. при подаче заявления через портал «Госуслуги» кандидаты смогут не предоставлять медицинскую справку, если данные о ней уже содержатся в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Однако если срок действия заключения истечет в период между подачей заявления и выдачей прав, процедура будет приостановлена.
При этом для возобновления процесса не потребуется предоставлять новую справку на бумаге – достаточно будет данных о действующем медзаключении в электронном реестре.