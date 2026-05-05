Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,024+0,08%MGTS1 090+1,68%BLNG10,65-1,11%IMOEX2 615,41-0,21%RTSI1 092,13-0,21%RGBI119,62-0,07%RGBITR781,41-0,03%
Главная / Общество /

Умерла соучредительница Gap Дорис Фишер

Ведомости

Соосновательница американского ритейлера одежды Gap Дорис Фишер скончалась. Ей было 94 года, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Gap.

Фишер умерла в Сан-Франциско 2 мая, уточнило издание.

Дорис Фишер основала Gap в 1969 г. вместе с мужем Доном. Их бизнес начался с магазина на Оушен-авеню в Сан-Франциско, где продавались джинсы и виниловые пластинки, а после превратился в глобальный розничный бренд с оборотом в $16 млрд.

Фишер была менеджером по моде в компании на протяжении почти 40 лет. Они с супругом считали себя равноправными партнерами: он управлял бизнесом, а она занималась товарами. Дорис Фишер также придумала название компании. Она оставалась неизменным членом совета директоров компании. Ее муж умер в 2009 г.

Hector Amezcua / REUTERS
Hector Amezcua / REUTERS
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте