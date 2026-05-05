Умерла соучредительница Gap Дорис Фишер
Соосновательница американского ритейлера одежды Gap Дорис Фишер скончалась. Ей было 94 года, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Gap.
Фишер умерла в Сан-Франциско 2 мая, уточнило издание.
Дорис Фишер основала Gap в 1969 г. вместе с мужем Доном. Их бизнес начался с магазина на Оушен-авеню в Сан-Франциско, где продавались джинсы и виниловые пластинки, а после превратился в глобальный розничный бренд с оборотом в $16 млрд.
Фишер была менеджером по моде в компании на протяжении почти 40 лет. Они с супругом считали себя равноправными партнерами: он управлял бизнесом, а она занималась товарами. Дорис Фишер также придумала название компании. Она оставалась неизменным членом совета директоров компании. Ее муж умер в 2009 г.