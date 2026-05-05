CNY Бирж.11,052+0,33%BLNG10,96+1,76%MGTS1 0720%IMOEX2 634,22+0,51%RTSI1 100,01+0,51%RGBI119,61-0,08%RGBITR781,34-0,04%
Суд заочно арестовал иноагента Льва Пономарева

Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца правозащитника Льва Пономарева (считается в России иноагентом). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мера пресечения начнет действовать с момента передачи Пономарева правоохранителям при экстрадиции или депортации в Россию либо с момента его фактического задержания на территории РФ.

В ноябре 2024 г. Таганский суд Москвы оштрафовал Пономарева на 45 000 руб. за публикацию материалов без маркировки иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). В июле того же года столичный Хорошевский суд оштрафовал его на 40 000 руб. за непредоставление сведений о деятельности (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). В июне 2024 г. Таганский суд Москвы оштрафовал правозащитника на 30 000 руб. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

