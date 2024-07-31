Суд оштрафовал Льва Пономарева на 40 000 рублей
Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 40 000 руб. Льва Пономарева (признан иноагентом в России) за непредоставление сведений о деятельности. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Пономарев признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иноагентом отчета о деятельности).
26 июня Таганский районный суд Москвы оштрафовал Пономарева на 30 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента.
Минюст внес Пономарева в реестр СМИ – иностранных агентов в конце 2020 г. одновременно с четырьмя журналистами. По данным представителей Минюста, в августе 2020 г. Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал в соцсетях и на информационных ресурсах свое мнение о ситуации с защитой прав человека в России. Правозащитник пытался оспорить свой статус. В августе 2022 г. жалобу Пономарева зарегистрировал Конституционный суд. Тогда старший юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков уточнял «Ведомостям», что правозащитник оспаривает положения закона о СМИ, которые обязывают человека называть себя СМИ – иностранным агентом в любой своей публикации.