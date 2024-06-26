Суд оштрафовал Льва Пономарева за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. правозащитника Льва Пономарева (признан иноагентом в России) за публикацию материалов без маркировки иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Пономарев признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом).
Минюст внес Пономарева в реестр СМИ - иностранных агентов в конце 2020 г. одновременно с четырьмя журналистами. По данным представителей Минюста, в августе 2020 г. Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал в соцсетях и на информационных ресурсах свое мнение о ситуации с защитой прав человека в России. Правозащитник пытался оспорить свой статус. В августе 2022 г. жалобу Пономарева зарегистрировал Конституционный суд. Тогда старший юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков уточнял «Ведомостям», что правозащитник оспаривает положения закона о СМИ, которые обязывают человека называть себя СМИ-иностранным агентом в любой своей публикации.
24 июня Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ) за публикацию материала без маркировки иноагента, а 21 июня впервые назначил журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) штраф за отсутствие плашки иноагента.