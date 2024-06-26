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Суд оштрафовал Льва Пономарева за отсутствие плашки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. правозащитника Льва Пономарева (признан иноагентом в России) за публикацию материалов без маркировки иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Пономарев признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом).

Минюст внес Пономарева в реестр СМИ - иностранных агентов в конце 2020 г. одновременно с четырьмя журналистами. По данным представителей Минюста, в августе 2020 г. Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал в соцсетях и на информационных ресурсах свое мнение о ситуации с защитой прав человека в России. Правозащитник пытался оспорить свой статус. В августе 2022 г. жалобу Пономарева зарегистрировал Конституционный суд. Тогда старший юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков уточнял «Ведомостям», что правозащитник оспаривает положения закона о СМИ, которые обязывают человека называть себя СМИ-иностранным агентом в любой своей публикации.

24 июня Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ) за публикацию материала без маркировки иноагента, а 21 июня впервые назначил журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) штраф за отсутствие плашки иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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