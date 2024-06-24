Суд оштрафовал журналиста Пивоварова за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ) за публикацию материала без маркировки иностранного агента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Пивоварова оштрафовали на 30 000 руб. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материала иноагентом без указания на то, что эти материалы произведены иноагентом).
Минюст внес Пивоварова в реестр иноагентов 3 июня 2022 г. Журналист в марте 2024 г., в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов, сообщил, что «в гордом одиночестве» продолжит вести свой YouТube-канал «Редакция». Управление Telegram-каналом «Пивоваров (Редакция)» он передал команде редакторов.
21 июня Таганский суд впервые назначил журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за отсутствие плашки иноагента. Адвокат журналистки Ксения Карпинская сообщила, что Гордеева опубликовала в своем Telegram-канале результаты социологического опроса. Опрос был промаркирован в первой публикации, но мессенджер разбил один пост на три, в двух из которых плашки иноагента уже не было.