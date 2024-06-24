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Суд оштрафовал журналиста Пивоварова за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ) за публикацию материала без маркировки иностранного агента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Пивоварова оштрафовали на 30 000 руб. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материала иноагентом без указания на то, что эти материалы произведены иноагентом).

Минюст внес Пивоварова в реестр иноагентов 3 июня 2022 г. Журналист в марте 2024 г., в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта о запрете рекламы у иноагентов, сообщил, что «в гордом одиночестве» продолжит вести свой YouТube-канал «Редакция». Управление Telegram-каналом «Пивоваров (Редакция)» он передал команде редакторов.

21 июня Таганский суд впервые назначил журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за отсутствие плашки иноагента. Адвокат журналистки Ксения Карпинская сообщила, что Гордеева опубликовала в своем Telegram-канале результаты социологического опроса. Опрос был промаркирован в первой публикации, но мессенджер разбил один пост на три, в двух из которых плашки иноагента уже не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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