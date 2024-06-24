Суд оштрафовал журналиста Пивоварова за отсутствие маркировки иноагента

21 июня Таганский суд впервые назначил журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за отсутствие плашки иноагента. Адвокат журналистки Ксения Карпинская сообщила, что Гордеева опубликовала в своем Telegram-канале результаты социологического опроса. Опрос был промаркирован в первой публикации, но мессенджер разбил один пост на три, в двух из которых плашки иноагента уже не было.