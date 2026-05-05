В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий ограничить поступление в магистратуру на специальности, отличные от бакалавриата. Документ подготовлен группой депутатов во главе с председателем профильного комитета Сергеем Кабышевым.
Поправки предлагается внести в ст. 69 закона «Об образовании в РФ». Они дают Минобрнауки право устанавливать в образовательных стандартах требования к соответствию профиля магистратуры ранее полученному образованию, а также учитывать опыт работы абитуриента.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас выпускники нередко поступают в магистратуру по несвязанным специальностям. По мнению авторов инициативы, двух лет обучения недостаточно, чтобы получить фундаментальные знания и сформировать профессиональные компетенции в новой области.
Авторы законопроекта считают, что действующие нормы не позволяют учитывать уровень подготовки и квалификацию поступающих, что снижает качество высшего образования.
С 1 сентября 2026 г. в России планируется переход на новую систему высшего образования. Она заменит Болонскую модель и будет включать базовый уровень продолжительностью от четырех до шести лет и специализированный – от одного до трех лет.