LKOH5 228,5+0,22%CNY Бирж.11,045+0,26%IMOEX2 648,91+1,07%RTSI1 106,15+1,07%RGBI119,55-0,13%RGBITR780,97-0,09%
Главная / Общество /

В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий ограничить поступление в магистратуру на специальности, отличные от бакалавриата. Документ подготовлен группой депутатов во главе с председателем профильного комитета Сергеем Кабышевым.

Поправки предлагается внести в ст. 69 закона «Об образовании в РФ». Они дают Минобрнауки право устанавливать в образовательных стандартах требования к соответствию профиля магистратуры ранее полученному образованию, а также учитывать опыт работы абитуриента.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас выпускники нередко поступают в магистратуру по несвязанным специальностям. По мнению авторов инициативы, двух лет обучения недостаточно, чтобы получить фундаментальные знания и сформировать профессиональные компетенции в новой области.

Авторы законопроекта считают, что действующие нормы не позволяют учитывать уровень подготовки и квалификацию поступающих, что снижает качество высшего образования.

С 1 сентября 2026 г. в России планируется переход на новую систему высшего образования. Она заменит Болонскую модель и будет включать базовый уровень продолжительностью от четырех до шести лет и специализированный – от одного до трех лет.

