Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,053+0,34%CHMK3 960-0,38%MGTS1 0720%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,49-0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Балицкий: ВСУ не меньше семи раз атаковали дронами Энергодар

Ведомости

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся не менее чем семи атакам беспилотников ВСУ, часть из них была сбита на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате ударов пострадала женщина 1945 г. рождения. Она получила ранение при атаке в районе многоквартирного дома, ей оказывается медицинская помощь.

Глава региона отметил, что обстановка остается напряженной, фиксируется высокая активность беспилотников. По данным Балицкого, до этого за сутки в Запорожской области было зарегистрировано 12 атак по мирным населенным пунктам. Пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.

3 мая сообщалось об атаке ВСУ на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. По предварительным данным, пострадавших при этом не было, оборудование не получило критических повреждений, работа АЭС продолжалась в штатном режиме.

Лаборатория обеспечивает круглосуточный мониторинг радиационной обстановки и собирает данные для прогнозирования возможных сценариев реагирования при нештатных ситуациях. В официальном канале ЗАЭС подчеркивали, что подобные действия ВСУ угрожают не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте