Балицкий: ВСУ не меньше семи раз атаковали дронами Энергодар
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся не менее чем семи атакам беспилотников ВСУ, часть из них была сбита на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, в результате ударов пострадала женщина 1945 г. рождения. Она получила ранение при атаке в районе многоквартирного дома, ей оказывается медицинская помощь.
Глава региона отметил, что обстановка остается напряженной, фиксируется высокая активность беспилотников. По данным Балицкого, до этого за сутки в Запорожской области было зарегистрировано 12 атак по мирным населенным пунктам. Пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.
3 мая сообщалось об атаке ВСУ на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. По предварительным данным, пострадавших при этом не было, оборудование не получило критических повреждений, работа АЭС продолжалась в штатном режиме.
Лаборатория обеспечивает круглосуточный мониторинг радиационной обстановки и собирает данные для прогнозирования возможных сценариев реагирования при нештатных ситуациях. В официальном канале ЗАЭС подчеркивали, что подобные действия ВСУ угрожают не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки.