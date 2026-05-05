Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AKRN19 902-0,22%CNY Бирж.11,053+0,34%IMOEX2 644,37+0,9%RTSI1 105,63+1,02%RGBI119,48-0,18%RGBITR780,49-0,15%
Главная / Общество /

В Туапсе ликвидировали выбросы нефтепродуктов на четырех из шести участков

Ведомости

В Туапсе зафиксировали шесть мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов из-за атак беспилотников ВСУ. На четырех участках уже завершена уборка, сообщается в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, работы полностью завершены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна – там сотрудники «Кубань-СПАС» собрали и вывезли загрязненный грунт. В селе Небуг сбор также окончен, но продолжается вывоз собранного грунта.

Ликвидация последствий продолжается в поселке Тюменском, где из-за труднодоступной местности мешки с загрязненным грунтом перемещают в том числе с помощью плавсредств. Работы также ведутся в селе Ольгинка.

Всего, как уточнили в оперштабе, мониторинговые группы выявили шесть локальных участков загрязнения протяженностью от 100 до 300 метров.

2 мая глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых фиксировали после атак БПЛА и последующих пожаров.

Возгорание на морском терминале в Туапсе произошло в ночь на 1 мая в результате удара БПЛА. Атака на туапсинский терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие три зафиксированы 16, 20 и 28 апреля. В ночь на 28 апреля загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, из домов рядом эвакуировали 60 жителей, включая 9 детей. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее докладывал, что пожар на НПЗ потушили 30 апреля.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её