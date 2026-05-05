В Туапсе ликвидировали выбросы нефтепродуктов на четырех из шести участков
В Туапсе зафиксировали шесть мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов из-за атак беспилотников ВСУ. На четырех участках уже завершена уборка, сообщается в оперативном штабе Краснодарского края.
По данным оперштаба, работы полностью завершены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна – там сотрудники «Кубань-СПАС» собрали и вывезли загрязненный грунт. В селе Небуг сбор также окончен, но продолжается вывоз собранного грунта.
Ликвидация последствий продолжается в поселке Тюменском, где из-за труднодоступной местности мешки с загрязненным грунтом перемещают в том числе с помощью плавсредств. Работы также ведутся в селе Ольгинка.
Всего, как уточнили в оперштабе, мониторинговые группы выявили шесть локальных участков загрязнения протяженностью от 100 до 300 метров.
2 мая глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, локальные выбросы которых фиксировали после атак БПЛА и последующих пожаров.
Возгорание на морском терминале в Туапсе произошло в ночь на 1 мая в результате удара БПЛА. Атака на туапсинский терминал стала четвертой с середины апреля: предыдущие три зафиксированы 16, 20 и 28 апреля. В ночь на 28 апреля загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, из домов рядом эвакуировали 60 жителей, включая 9 детей. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее докладывал, что пожар на НПЗ потушили 30 апреля.