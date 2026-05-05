COVID-19 за шесть лет унес более 7 млн жизней
COVID-19 с января 2020 г. по апрель 2026 г. унес жизни более 7,1 млн человек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По состоянию на 12 апреля 2026 г. число подтвержденных смертей достигло 7 111 356, из которых 6,93 млн пришлось на период до мая 2023 г. Наиболее тяжелые волны наблюдались в январе и мае 2021 г., когда еженедельная смертность превышала 103 000 и 96 000 случаев соответственно.
5 мая 2023 г. глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил о прекращении режима чрезвычайной ситуации международного значения. К этому моменту в мире было зарегистрировано 764,9 млн случаев заражения COVID-19. За последующие три года показатель вырос лишь на 2% – до 779,2 млн.
В 2025–2026 гг. заболеваемость существенно снизилась. В конце января 2025 г. фиксировалось 35 000–40 000 случаев в неделю, а с 5 по 12 апреля 2026 г. – всего 3181.
По оценке ВОЗ, вакцинация позволила значительно сократить смертность. В европейском регионе число летальных исходов снизилось как минимум на 57%, было спасено более 1,4 млн жизней. В целом по миру к сентябрю 2023 г. вакцинация предотвратила около 14,4 млн смертей.
Российская вакцина «Спутник V», зарегистрированная в августе 2020 г., к маю 2022 г. была произведена в объеме 286 млн доз, что почти 2% от общемирового объема вакцин.
Наибольшее число смертей от коронавируса зафиксировано в Северной и Южной Америке – почти 3,1 млн, на втором месте Европа – 2,3 млн. Наименьшие показатели отмечены в Африке – около 175 500.
Среди стран по числу погибших лидируют США (около 1,24 млн), Бразилия (704 000), Индия (534 000), Россия (404 300) и Мексика (335 103). В Китае зарегистрировано 122 400 смертей. С учетом численности населения наибольшие показатели смертности на 1 млн жителей зафиксированы в Перу, Болгарии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине и Венгрии.
