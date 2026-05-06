При утечке газа в Омской области пострадали дети
Утечка природного газа произошла в ходе работ по опрессовке на газопроводе недалеко от ИТ-клуба в Таре Омской области. В это времяна на экскурсии в клубе находились дети, их эвакуировали, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Дети получают необходимую медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Хоценко поручил провести проверку инцидента. На месте по его поручению работает глава района Евгений Лысаков.
Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова сообщила ТАСС, что после утечки за медпомощью обратились педагог и 14 детей.