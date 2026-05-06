RTSI1 096,39-0,84%RGBI119,46-0,07%CNY Бирж.10,953-0,9%IMOEX2 622,28-0,84%RGBITR780,62-0,03%
Главная / Общество /

В России запретили один из старейших развлекательных порталов «ЯПлакалъ»

Ведомости

Московский суд признал информацию на старейшем развлекательном портале «ЯПлакалъ» и еще двух сайтах с анекдотами запрещенной к распространению. об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Межрайонная прокуратура выявила на сайтах yaplakal.com, anekdotovstreet.com и anekdoto.net материалы, которые содержат высказывания, уничижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов не указаны, пишет агентство.

Суд решил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит Федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности».

Позднее администраторы портала «ЯПлакал» опубликовали сообщение, что официальных жалоб не поступало и что информация о запрете, возможно, фейк. По их словам, все жалобы Роскомнадзора всегда выполняются.

27 апреля прекратил работу проект Udaff.com, популярный в середине 2000-х. На сайте было опубликовано сообщение: «Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы». Пользователи этого сайта придумали сленговые выражения «превед, медвед!» и «аффтар жжот».

