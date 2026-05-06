В России запретили один из старейших развлекательных порталов «ЯПлакалъ»

27 апреля прекратил работу проект Udaff.com, популярный в середине 2000-х. На сайте было опубликовано сообщение: «Эпоха Udaff.com окончена. Проект закрыт. Мы и так уже тянули дольше, чем это было нужно. Спасибо, что были с нами все эти годы». Пользователи этого сайта придумали сленговые выражения «превед, медвед!» и «аффтар жжот».