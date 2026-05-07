При атаке ВСУ на Брянск ранены 13 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью ударили по жилым домам в Брянске. В Бежицком районе ранены 13 человек, включая ребенка, сообщает губернатор Александр Богомаз.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказали необходимую медпомощь. В результате удара были повреждены два многоквартирных дома, свыше 20 квартир и 40 автомобилей. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

6 мая после атаки ВСУ начался пожар на свинокомплексе «Подывотье» компании «Мираторг» в Севском районе Брянской области. Пламя уничтожило один из производственных корпусов. Персонал предприятия потушил огонь, пострадавших среди сотрудников нет.

5 мая Богомаз сообщал, что пять мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате обстрела поселка Белая Березка. Удар, по его словам, был нанесен из реактивной системы залпового огня «Град».

