Рособрнадзор назвал запреты на ЕГЭ в 2026 году
Рособрнадзор опубликовал перечень запрещенных действий для участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Сдающим запрещено выполнять работу несамостоятельно, общаться с другими участниками, иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки (за исключением разрешенных для определенных предметов). Также нельзя выносить из аудитории черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания в черновики.
Во время экзамена запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться предметами. За нарушение участник будет удален с экзамена с составлением акта.
Основной период ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, резервные дни – с 22 по 25 июня. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию.
30 апреля «РИА Новости» писали, что Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников ЕГЭ в 2026 г. Организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к сдающим экзамен и их вещам.