CNY Бирж.00%MGTS1 076+0,94%YAKG41,85-0,36%IMOEX2 619,89-0,48%RTSI1 097,14-0,48%RGBI119,56+0,1%RGBITR781,44+0,12%
Главная / Общество /

Съемки второго сезона «Гарри Поттера» начнутся осенью 2026 года

Ведомости

HBO официально одобрил съемки второго сезона сериала «Гарри Поттер», основанного на книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната». Они начнутся осенью 2026 г., сообщает Variety.

Издание отмечает, что решение соответствует плану телеканала адаптировать все семь книг Роулинг о Гарри Поттере в виде семи сезонов телесериала в течение десяти лет.

Сценарист первого сезона Джон Браун назначен со-шоураннером второго сезона. Он присоединится к шоураннеру Франческе Гардинер.

Премьера сериала запланирована на католическое Рождество – 25 декабря 2026 г. Сериал будет доступен на стриминговых сервисах HBO и HBO Max. Главные роли исполнят Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон), Арабелла Стэнтон (Гермиона).

В марте на YouTube-канале HBO Max был опубликован первый трейлер сериала «Гарри Поттер».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её