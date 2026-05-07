Съемки второго сезона «Гарри Поттера» начнутся осенью 2026 года
HBO официально одобрил съемки второго сезона сериала «Гарри Поттер», основанного на книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната». Они начнутся осенью 2026 г., сообщает Variety.
Издание отмечает, что решение соответствует плану телеканала адаптировать все семь книг Роулинг о Гарри Поттере в виде семи сезонов телесериала в течение десяти лет.
Сценарист первого сезона Джон Браун назначен со-шоураннером второго сезона. Он присоединится к шоураннеру Франческе Гардинер.
Премьера сериала запланирована на католическое Рождество – 25 декабря 2026 г. Сериал будет доступен на стриминговых сервисах HBO и HBO Max. Главные роли исполнят Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон), Арабелла Стэнтон (Гермиона).
В марте на YouTube-канале HBO Max был опубликован первый трейлер сериала «Гарри Поттер».