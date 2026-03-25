Вышел первый трейлер нового сериала по «Гарри Поттеру»
Создатели нового сериала по «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг показали его первый трейлер. Видеоролик опубликован на YouTube-канале HBO Max.
Премьера сериала состоится на католическое Рождество – 25 декабря этого года. Сериал будет доступен на стриминговых сервисах HBO и HBO Max.
Трио главных героев исполнят Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон), Арабелла Стэнтон (Гермиона). На главные роли отобрали молодых актеров после масштабного кастинга прошлой осенью, в котором участвовало свыше 30 000 претендентов.
Производство сериала осуществляется на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании – той же площадке, где создавались фильмы оригинальной киносаги по произведениям Джоан Роулинг.