«Я заслуживала отмены»: какой путь проделала Джоан Роулинг

Писательница оказалась на грани нищеты. «Я ничего не ела, чтобы моя дочь могла есть. Я помню ночи, когда денег буквально не было. Я бы отдала все, чтобы работать [в штате], и бралась за любую подработку», – вспоминала она. Подрабатывать Джоан помогало умение быстро печатать, но и это давалось нелегко. Чтобы не лишиться пособия в 68 фунтов в неделю, начинающий автор должна была официально зарабатывать не более 15 фунтов. «Я была настолько бедна, насколько это возможно в современной Британии, если ты не бездомный», – говорила Роулинг. Она писала «Гарри Поттера» от руки в кафе, пока дочь спала во время прогулок. В тот период создательница вселенной Хогвартса страдала от депрессии и даже думала о самоубийстве – позже эти переживания воплотились в образе дементоров, высасывающих радость.