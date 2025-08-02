«Я заслуживала отмены»: какой путь проделала Джоан Роулинг

«Я заслуживала отмены»: какой путь проделала Джоан РоулингАвтор вселенной о Гарри Поттере отметила 60-летие
31 июля 1965 г. в графстве Глостершир (Великобритания) родилась Джоан Роулинг. Юный волшебник Гарри Поттер превратил писательницу в миллиардера, а заодно в лидера мнений, который не боится отстаивать собственную точку зрения. «Ведомости» вспоминают, как складывалась карьера одного из самых успешных авторов современности.
Нищий писатель
Однажды Джоан Роулинг призналась, что зубрила Гермиона Грейнджер во многом была списана с нее самой в подростковом возрасте. «Я жила ради книг, – вспоминала автор бестселлера. – Я была самым обычным книжным червем, с веснушками и в очках». В шесть лет она начала писать книги. Первым произведением стала история о заболевшем кролике по имени… Кролик. В 11 лет Джоан завершила работу над своим дебютным романом о семи проклятых бриллиантах и их владельцах. А ее первым поклонником была младшая сестра, которой Роулинг читала вслух.
В юности создательница «Гарри Поттера» изучала французский и классические языки в Эксетерском университете. Она так сильно увлекалась чтением литературы за пределами учебной программы, что однажды была вынуждена заплатить штраф в 50 фунтов за просроченные книги в библиотеке. Знание латыни позже пригодилось Роулинг при создании заклинаний и имен персонажей. Например, «Альбус» означает «белый», а «Северус» – «суровый».
После получения диплома начинающая писательница переехала в Лондон, где поступила на курсы секретарей. Позже автор «Поттерианы» называла это решение ошибкой: секретарша из нее получилась ужасная. Зато на этих курсах она научилась быстро печатать, и до сих пор предпочитает набирать тексты вручную.
Идея о мальчике-волшебнике пришла к 25-летней Роулинг в 1990 г. во время затянувшейся поездки на поезде из Манчестера в Лондон. Писательница до сих пор сожалеет, что не успела поделиться ею с матерью: пока Джоан работала над первой книгой о Гарри Поттере, та скончалась после многолетней борьбы с рассеянным склерозом. Описывая переживания юного волшебника, потерявшего родителей, автор вспоминала собственный опыт.
В 1992 г. будущая знаменитость переехала в Португалию, где днем преподавала английский, а по ночам писала. Там Джоан познакомилась со своим первым мужем Жоржи Арантешем. В июле следующего года у них родилась дочь Джессика. Однако брак оказался несчастливым: Роулинг столкнулась с домашним насилием. В декабре 1993 г. молодая мать сбежала к сестре в Эдинбург.
Писательница оказалась на грани нищеты. «Я ничего не ела, чтобы моя дочь могла есть. Я помню ночи, когда денег буквально не было. Я бы отдала все, чтобы работать [в штате], и бралась за любую подработку», – вспоминала она. Подрабатывать Джоан помогало умение быстро печатать, но и это давалось нелегко. Чтобы не лишиться пособия в 68 фунтов в неделю, начинающий автор должна была официально зарабатывать не более 15 фунтов. «Я была настолько бедна, насколько это возможно в современной Британии, если ты не бездомный», – говорила Роулинг. Она писала «Гарри Поттера» от руки в кафе, пока дочь спала во время прогулок. В тот период создательница вселенной Хогвартса страдала от депрессии и даже думала о самоубийстве – позже эти переживания воплотились в образе дементоров, высасывающих радость.
В 1995 г. книга была закончена. У Роулинг не было ни компьютера, ни денег на ксерокопию, поэтому литератор вручную печатала экземпляры для рассылки в издательства. После 12 отказов начинающей писательнице наконец повезло: редактор из Bloomsbury Children's Books взял рукопись домой и прочитал ее своей восьмилетней дочери. Девочка пришла в восторг, после чего он дал добро на публикацию. В 1997 г. вышло 5650 экземпляров, за которые Роулинг получила 2800 фунтов. Книга быстро завоевала популярность. Американское издательство Scholastic приобрело права на продажу в США за $105 000. К декабрю «Гарри Поттер и философский камень» стал бестселлером по версии New York Times. За ним последовали другие книги о Поттере, а в 2001 г. вышел первый фильм.
Анонимный благотворитель
Состояние Джоан Роулинг, по оценкам Celebrity Net Worth, составляет $1 млрд. Согласно данным Newsweek, ежегодно только гонорары писательницы за фильмы о Гарри Поттере варьируются от $50 млн до $100 млн, а продажи книг приносят ей еще $60-80 млн. Это не учитывает других источников дохода. Например, на мюзикл «Гарри Поттер и Проклятое дитя» с момента премьеры в 2016 г. было продано более 10 млн билетов стоимостью свыше $330 млн. По информации Deadline Hollywood, Роулинг заработала на этом проекте $10,5 млн.
Впервые она стала миллиардером по версии Forbes в 2004 г. Правда, к 2012 г. автор «Поттерианы» вновь оказалась в статусе мультимиллионера из-за высоких налогов и благотворительности. Так, в 2000 г. она основала фонд Volant Charitable Trust, который борется с бедностью и социальным неравенством. В 2010 г. появилась клиника Энн Роулинг, названная в честь ее матери, которая специализируется на лечении нейродегенеративных заболеваний и поиске новых методов терапии. А в 2022 г. Роулинг стала соучредителем Beira's Place – центра поддержки женщин, пострадавших от сексуального насилия в Эдинбурге.
Благотворительностью автор бестселлера о Гарри Поттере занимается с юности: после окончания университета она работала в нескольких организациях, включая Christian Aid. В 2004 г., увидев в газете фотографию мальчика, запертого в кровати, напоминающей клетку, писательница была потрясена. «Гарри рос в очень враждебной среде, поэтому параллели очевидны», – вспоминала она. В статье рассказывалось о чешском детском доме, где дети проводили в подобных условиях большую часть дня. У большинства из них были родители, но либо они находились в нищете, либо дети имели особые потребности.
Уже в следующем году Роулинг основала фонд Children's High Level Group, позже переименованный в Lumos в честь свечения на конце волшебной палочки, описанного в «Гарри Поттере и Тайной комнате». За годы существования фонда она пожертвовала ему более £63 млн. Роулинг лично посещала детские дома в Чехии, Молдове, Румынии и других странах, стараясь сохранять анонимность, чтобы глубже понять проблему. Главная цель фонда – устроить детей в семьи. В Молдавии, одной из беднейших стран Европы, писательнице удалось более чем вдвое сократить число детей в детдомах. А всего за 20 лет фонд помог найти семьи для 280 000 детей по всему миру.
В этом году Роулинг запустила еще один проект – в мае она объявила о создании J. K. Rowling Women's Fund. В отличие от предыдущих инициатив, это закрытый частный фонд. «Я изучила все варианты, и частный фонд – это самый эффективный способ добиться цели, – объяснила она. – Многие люди предлагают сделать пожертвования, я это ценю, но есть много других женских правозащитных организаций – помогите им». J. K. Rowling Women's Fund декларирует борьбу за права женщин на работе, в общественных местах и в предназначенных исключительно для женщин пространствах. За этой формулировкой скрывается проблема, которая уже много лет волнует Роулинг и из-за которой она подвергается критике.
Неудобный правдоруб
Взгляды Роулинг на гендерные вопросы стали очевидны еще в конце 2010-х, когда она поддерживала высказывания, критикующие трансгендеров (движение ЛГБТ
Исполнители ролей Гарри Поттера, Гермионы Грэнджер и Рона Уизли Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, а также другие актеры в ответ поддержали трансгендеров. А вот Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, – Роулинг.
В октябре 2022 г. писательница выступила против шотландского законопроекта о гендерных различиях, согласно которому для смены пола достаточно трех месяцев жизни в «приобретенном гендере» без медицинского подтверждения. Она пожертвовала 70 000 фунтов организации «За женщин Шотландии», борющейся с инициативой. В апреле 2025 г. года Верховный суд Британии постановил, что только биологические женщины подпадают под определение «женщина». Роулинг отметила это событие коктейлем и сигарой на борту яхты.
Открытая позиция Роулинг сделала ее объектом критики: «Я расплачиваюсь за нее, я была трансфобкой, стервой, сукой, я заслуживала отмены, избиения и смерти». Ее книги призывали сжигать, на что Роулинг отвечала насмешкой: «Я получаю одинаковый гонорар, независимо от того, прочли ли вы [мою книгу] или сожгли». В 2023 г. развернулась кампания за бойкот компьютерной игры Hogwarts Legacy, созданной по вселенной Гарри Поттера. Несмотря на это, игра стала самым продаваемым проектом компании Warner Bros Games.
Какое-то время оставалось загадкой, примет ли Роулинг участие в создании телесериала HBO «Гарри Поттер», выход которого запланирован на 2027 г. Однако глава компании Кейси Блойс четко обозначил, что писательница имеет право на собственную позицию, и в итоге ее назначили исполнительным продюсером проекта. По данным журнала Variety, она «принимала активное участие в процессе выбора сценариста и режиссера».
Анонимный писатель
Параллельно Роулинг продолжает писательскую карьеру. Ее первый роман вне вселенной Гарри Поттера, «Случайная вакансия», вышел в 2012 г. Следующий, детектив «Зов кукушки», был опубликован в 2013 г. под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Роулинг объясняла, что «жаждет вернуться к началу писательской карьеры в новом жанре, работать без ажиотажа и ожиданий и получать абсолютно откровенные отзывы».
«В детстве я очень хотела, чтобы меня звали Элла Гэлбрейт, понятия не имею, почему. Это имя меня завораживало», – рассказывала она о выборе псевдонима. Для большей анонимности Роулинг взяла мужское имя – Роберт, в честь президента США Кеннеди. История повторилась: рукопись получила несколько отказов, прежде чем ее опубликовали. За три месяца было продано 8500 экземпляров, а также поступило два предложения от телепродюсеров.
«Успех Роберта в первые три месяца его писательской карьеры можно сравнить с успехом Роулинг за аналогичный период ее карьеры», – отмечала создательница Гарри Поттера. Однако тайна быстро раскрылась: знакомый юриста сообщил журналистам, кто скрывается за псевдонимом. «Мы надеялись сохранить тайну чуть подольше, – сожалела Роулинг. – Если бы продажи были для меня важнее всего, я бы с самого начала писала под своим именем, и с большой помпой».
Главные герои «Зова кукушки» – бывший военный Корморан Страйк и его помощница Робин Эллакотт, чей образ во многом вдохновлен юностью самой Роулинг. В серии уже вышло семь книг, а восьмая, «Человек с клеймом», появится в продаже 2 сентября. Писательница планирует выпустить еще две книги о Страйке, а также работает над «футуристической» книгой, действие которой происходит на Земле. Кроме того, в планах у нее еще два произведения, которые уже частично написаны.