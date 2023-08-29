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Россияне начали скупать впрок книги о «Гарри Поттере»

В 2022 году автор серии Джоан Роулинг прекратила сотрудничество с Россией, и переиздание ее книг приостановлено
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Книги из серии «Гарри Поттер» британской писательницы Джоан Роулинг впервые вошли в топ-5 бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга (есть в распоряжении «Ведомостей») за январь – июнь 2023 г., составленного Российским книжным союзом (РКС). Комплект из всех семи томов серии, выпускаемый в футляре, занял в рейтинге сразу второе место – его общие продажи в указанный период составили 38,5 млн руб. (при стоимости комплекта в рознице 5200–6300 руб.).

Первая книга – «Гарри Поттер и философский камень» – оказалась на пятой строчке, ее продажи за указанный период – 18,3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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