Россияне начали скупать впрок книги о «Гарри Поттере»

Книги из серии «Гарри Поттер» британской писательницы Джоан Роулинг впервые вошли в топ-5 бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга (есть в распоряжении «Ведомостей») за январь – июнь 2023 г., составленного Российским книжным союзом (РКС). Комплект из всех семи томов серии, выпускаемый в футляре, занял в рейтинге сразу второе место – его общие продажи в указанный период составили 38,5 млн руб. (при стоимости комплекта в рознице 5200–6300 руб.).