Россияне начали скупать впрок книги о «Гарри Поттере»В 2022 году автор серии Джоан Роулинг прекратила сотрудничество с Россией, и переиздание ее книг приостановлено
Книги из серии «Гарри Поттер» британской писательницы Джоан Роулинг впервые вошли в топ-5 бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга (есть в распоряжении «Ведомостей») за январь – июнь 2023 г., составленного Российским книжным союзом (РКС). Комплект из всех семи томов серии, выпускаемый в футляре, занял в рейтинге сразу второе место – его общие продажи в указанный период составили 38,5 млн руб. (при стоимости комплекта в рознице 5200–6300 руб.).
Первая книга – «Гарри Поттер и философский камень» – оказалась на пятой строчке, ее продажи за указанный период – 18,3 млн руб.
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