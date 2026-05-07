В Москве арестовали адвоката Карабанова по делу об особо крупном мошенничестве
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Москвы Александра Карабанова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в ведомстве.
По версии следствия, в ноябре 2024 г. к Карабанову обратился гендиректор коммерческой организации, который проходил фигурантом дела о мошенничестве при поставках продукции для нужд концерна «Калашников».
Следствие считает, что адвокат убедил предпринимателя в наличии у него связей в правоохранительных органах и возможности повлиять на расследование, чтобы избежать уголовной ответственности. Во время встреч и телефонных разговоров Карабанов потребовал 7 млн руб., из которых 2 млн руб. должны были стать авансом якобы для передачи сотрудникам следственных органов.
По данным СК, 26 ноября 2024 г. в помещении коллегии адвокатов на улице Маросейка в Москве Карабанов получил от заявителя 2 млн руб. При этом, как утверждает следствие, он не собирался передавать деньги должностным лицам и не имел возможности повлиять на расследование.
«Полученными средствами адвокат распорядился по собственному усмотрению», – пояснили в СК.
Сейчас суд отправил Карабанова под стражу. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства дела и возможные дополнительные эпизоды. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) адвокату грозит до 10 лет лишения свободы.
В отношении гендиректора компании также возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет колонии.
В разные годы Карабанов представлял в судах интересы известных лиц. Его клиентами были бизнесмен Умар Джабраилов, предприниматель Сергей Полонский, владелец девелоперской компании Optima Development Альберт Худоян.