TNSE3 715-2,75%CNY Бирж.10,959+0,12%IMOEX2 617,55-0,57%RTSI1 105,03+0,24%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,57+0,01%
Главная / Общество /

В «Сапсанах» ко Дню Победы появится «Фронтовое меню»

РЖД ко Дню Победы запустит специальное «Фронтовое меню» в поездах, включая «Сапсаны». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

9 и 10 мая пассажиры вагонов-бистро поездов «Сапсан» смогут попробовать солдатскую кашу. До 19 мая акция также будет действовать в вагонах-бистро поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК).

В меню вошли также макароны по-флотски, фронтовые щи и ассорти на ржаном хлебе с сельдью. Как уточнили в РЖД, блюда «Фронтового меню» также можно будет заказать в вагонах-ресторанах поездов.

