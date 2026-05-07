В «Сапсанах» ко Дню Победы появится «Фронтовое меню»
РЖД ко Дню Победы запустит специальное «Фронтовое меню» в поездах, включая «Сапсаны». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
9 и 10 мая пассажиры вагонов-бистро поездов «Сапсан» смогут попробовать солдатскую кашу. До 19 мая акция также будет действовать в вагонах-бистро поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК).
В меню вошли также макароны по-флотски, фронтовые щи и ассорти на ржаном хлебе с сельдью. Как уточнили в РЖД, блюда «Фронтового меню» также можно будет заказать в вагонах-ресторанах поездов.