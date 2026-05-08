Минтранс: РЖД предоставили достаточное количество мест на южные направления
На текущий момент, по данным министерства, в продаже остается достаточное количество железнодорожных билетов. Между Москвой и Сочи доступны более 6400 мест, Краснодаром – около 9000, Новороссийском – свыше 4700., Минеральными Водами – более 5500, Самарой – почти 9700, Саратовом – более 7300.
В Минтрансе добавили, что при наличии технической возможности РЖД будут оперативно увеличивать число вагонов в составах. Кроме того, с 10 мая назначат дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда через Саратов.
В ночь с 7 на 8 мая, после объявления Россией перемирия, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массивную атаку на регионы России. Приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
«Аэрофлот» сообщил, что в связи с временной приостановкой работы аэропортов Юга России, авиакомпания вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов.