Главная / Общество /

Что известно о сбоях в работе аэропортов России из-за атак ВСУ

Задержаны и отменены уже более 80 рейсов, сбои затронули 14 000 пассажиров
Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Главное
  • Нарушение перемирия и атаки ВСУ
  • Ситуация в аэропортах
  • Отмены и задержки рейсов
  • Какие авиакомпании скорректировали расписание

В ночь с 7 на 8 мая, после объявления Россией перемирия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массивную атаку на регионы России. Многие аэропорты временно закрыты. Авиакомпании корректируют расписание в связи из-за приостановки работы аэропортов. Ведомости собрали все, что что известно о сбоях аэропортов из-за налетов беспилотников на субъекты РФ.

Нарушение перемирия и атаки ВСУ

По данным Минобороны, с 00:00 мск до 7:00 мск 8 мая силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника самолетного типа в российских регионах. Воздушные цели уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма, Татарстана, Московского региона и над Азовским и Черным морями.

Минтранс сообщил, что украинские беспилотники влетели в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. После этого работа регионального центра, обеспечивающего управление воздушным движением на юге России, была временно изменена.

Глава города Александр Скрябин заявил, что в границах Железнодорожного района Ростова-на-Дону, где упал украинский беспилотник, вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В Мясниковском районе в селе Чалтырь по данным на 10:30 в результате падения обломков БПЛА повреждено 50 частных домов и три автомобиля, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ситуация в аэропортах

Приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Ночью 8 мая Росавиация ограничила работу московского аэропорта «Внуково», а также авиагаваней в Ульяновске («Баратаевка»), Самаре («Курумоч»), Казани, Чебоксарах, Нижнекамске («Бегишево»), Бугульме, Сочи, Ижевске, Уфе, Перми.

Утром ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты с аэропорта Бугульмы, Уфы, Казани, Чебоксар, Ижевска, Нижнекамска.

В штатном режиме также работает аэропорт «Внуково». «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ведомство отметило, что меры приняты в целях безопасности.

Отмены и задержки рейсов

АТОР сообщил, что в южных аэропортах России задержаны и отменены уже более 80 рейсов.

По предварительной оценке аналитиков АТОР на 10:00 мск 8 мая, в ожидании вылета находятся не менее 14 000 пассажиров.

Глава Минтранса Андрей Никитин поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов на юге РФ.

Какие авиакомпании скорректировали расписание

«Аэрофлот» сообщил, что в связи с временной приостановкой работы аэропортов Юга России, авиакомпания вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Полеты по международным направлениям из аэропортов других регионов РФ продолжается, при этом возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов.

Авиакомпании «Россия» и «Победа» уведомили о корректировке расписания и отмене рейсов.

Об изменениях в расписании полетов также предупредили Nordwind и «Уральские авиалинии».

