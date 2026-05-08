CNY Бирж.10,937-0,12%UTAR10,85+0,28%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,03-0,28%RTSI1 101,01-0,28%RGBI119,36-0,05%RGBITR780,42-0,02%
Главная / Общество /

Аэропорты юга остановили работу из-за атаки БПЛА на здание аэронавигации

Ведомости

Украинские беспилотники влетели в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны, сообщает Минтранс.

Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Информация будет обновлена в 11:00 мск, уточнили в Минтрансе.

Временно скорректирована работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. Персонал в безопасности, анализируется работоспособность оборудования. Технологии управления воздушным движением на юге России корректируются. Минтранс, Росавиация, авиакомпании и аэропорты занимаются корректировкой расписания.

В течение ночи силы ПВО сбили в регионах России 264 украинских беспилотника, сообщало Минобороны РФ. Атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, над Азовским и Черным морями.

