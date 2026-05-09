RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Общество /

Алексей Маклаков получил звание заслуженного артиста России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста актеру театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Маклаков родился в 1961 г. Окончил Иглинское театральное училище. С 1996 по 2006 гг. работал в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. С мая 2021 г. служит в театре «Ленком Марка Захарова».

Он известен по ролям в фильмах «Майор Гром», «Ночной дозор», «Дневной дозор», сериалах «Громовы», «Солдаты», «Есенин», »Нулевой пациент» и др.

Звание народного артиста также получили артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрий Хворостовского Юрий Кудрявцев и артист Национального молодежного театра Башкирии имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев.

30 марта звание народного артиста получили актеры Владимир Вдовиченков, Юрий Кузнецов и Екатерина Гусева.

