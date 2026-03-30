Главная / Общество /

Путин присвоил актеру Вдовиченкову звание народного артиста России

Ведомости

Актер Владимир Вдовиченков удостоен звания народного артиста России. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Звание народных артистов получили актер Юрий Кузнецов, известный по роли подполковника милиции Юрия Петренко в «Улице разбитых фонарей», актриса Екатерина Гусева, снимавшаяся в «Бригаде».

Кроме того, звания удостоены главный дирижер оркестра культурного центра МВД РФ Феликс Арановский, концертмейстер Ирина Соболева, артист столичного Малого театра Андрей Чубченко, артистка ярославского Театра драмы им. Волкова Татьяна Малькова, артистка балета Новосибирского театра оперы и балета Анна Одинцова.

В феврале Путин присвоил звание народного артиста России певцу Денису Майданову. Он удостоился звания за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

